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أخبار العالم

ترامب يتجه لبريطانيا في زيارة الطوارئ والتظاهرات والاستجمام

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:33 م
دونالد ترامب وزوجته
دونالد ترامب وزوجته ميلانيا
حسام رضوان
حذرت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، من أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة ستضع على كاهلها ضغوطا لا يمكن المساس بها.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "بي بي سي" البريطانية، سيقضي الرئيس الأمريكي بعض الوقت في لندن وويندسور واسكتلندا خلال زيارته التي ستستغرق يومين.

ومن المتوقع أن يخرج الآلاف للاحتجاج، وقد طلب من قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد إرسال ضباط للمساعدة في عمليات التأمين.

وقالت وزارة الداخلية إن القوات الإضافية المطلوبة يمكن تعويضها، وأن القوات تساعد بعضها البعض دائما عند التعامل مع الحوادث وحالات الطوارئ الكبرى.

وقال سيمون كيمبتون من اتحاد الشرطة بإنجلترا وويلز، إن زيارة ترامب ستشهد مشاركة الآلاف من الضباط من القوة المحلية.

وأشارت الإذاعة إلى أن ترامب سيطير إلى المملكة المتحدة بعد ظهر يوم الخميس المقبل بعد قمة حلف الناتو في بروكسل، وسترافقه زوجته ميلانيا ترامب.

وسيحضر الزوجان حفل عشاء رسمي في قصر بلنهايم في أكسفوردشاير، قب أن يقضي الليل في وينفلد هاوس بلندن.

وسيسافر ترامب الجمعة، إلى باكنجهامشاير لإجراء محادثات ثنائية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وسيقابل الملكة في وندسور ثم يطير إلى اسكتلندا، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن يحتج الآلاف في لندن يومي الخميس والجمعة ، و يتم التخطيط لتنظيم مسيرات في اسكتلندا ، حيث يمتلك ترامب ملاعب للجولف.

وأعلنت وزارة الداخلية أن وزارة الخانة سوف تقوم بتحمل تكاليق تأمين الرئيس الأمريكي في اسكتلندا والتي تصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني.


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