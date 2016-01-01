حمودة: إدراج مصر لرحلة العائلة المقدسة فاتحة خير .. فيديو



وأوضح وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه تم تخصيص جلستين للجنة السياحة، بشأن رحلة مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، والتأكيد على ضرورة الإسراع والانتهاء من تجهيز مواقع رحلة العائلة المقدسة.



قال الدكتور إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن الوازع الديني في الزيارة للسائح الديني لمواقع رحلة العائلة المقدسة، يجعل السائح الديني يختلف عن غيره من السائحين، ويضم سائحين من كل الأعمار، والذين يحتاجون معاملة وخدمة خاصة.وأضاف حمودة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» أن إدراج مصر ضمن مزارات رحلة العائلة المقدسة، "فاتحة خير على السياحة المصرية.