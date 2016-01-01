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أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب طلقات نارية بحوزة راكب أمريكي

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:38 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، برئاسة أحمد العشرى، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الطلقات النارية محظور استيرادها. 

وقالت مصادر جمركية، إنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط الإيطالية القادمة من روما يشتبه حسن حمدى مأمور اللجنة فى الراكب ا . م . ع أمريكى من أصل مصرى لقصر المدة بين السفر والعودة ( أسبوعين)، وبالعرض على جمال سالم نائب مدير الجمرك قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتم تأييد الاشتباه

وتقرر تكليف هيثم محمد مأمورى الجمرك تحت إشراف محمد عبدالتواب مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب حيث تبين وجود 21 طلقة نارية خاصة بالبندقية عيار 7.62 × 39 مم مخفاة داخل علبة كرتون داخل بكيس لاصق شفاف بين طيات ملابسة.

وقرر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 50 لسنة 208 وإبلاغ الجهات المختصة.

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