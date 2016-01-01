جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب طلقات نارية بحوزة راكب أمريكي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، برئاسة أحمد العشرى، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الطلقات النارية محظور استيرادها.





وقالت مصادر جمركية، إنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط الإيطالية القادمة من روما يشتبه حسن حمدى مأمور اللجنة فى الراكب ا . م . ع أمريكى من أصل مصرى لقصر المدة بين السفر والعودة ( أسبوعين)، وبالعرض على جمال سالم نائب مدير الجمرك قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتم تأييد الاشتباه .





وتقرر تكليف هيثم محمد مأمورى الجمرك تحت إشراف محمد عبدالتواب مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب حيث تبين وجود 21 طلقة نارية خاصة بالبندقية عيار 7.62 × 39 مم مخفاة داخل علبة كرتون داخل بكيس لاصق شفاف بين طيات ملابسة.



