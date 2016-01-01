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فن

مجدي أحمد علي عن قرار هدم سينما فاتن حمامة: هل يتحرك أحد؟

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:34 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
علق المخرج مجدي أحمد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك على قرار هدم سينما فاتن حمامة.

وكتب مجدي: "هل يتحرك أحد لوقف هدم مزيد من دور العرض بدلا من البناء، وهل من سبيل لإنقاذ الذكريات ولحظات البهجة التي منحتها (ميراندا) لطفولتنا المغدورة".

يذكر أن "فاتن حمامة" سينما خاصة مملوكة لمجموعة من الأشخاص ولا تتبع وزارة الثقافة، كانت تحمل اسم "ميرندا"، قبل أن يطلق عليها الرئيس محمد حسني مبارك اسم السيدة "فاتن حمامة" عند إعادة افتتاحها عام 1948.

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