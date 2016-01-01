شاهد.. تعليق أحمد ناجي عن الجمهور واحترافية لاعبي المنتخب في المونديال

قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إن لاعبي المنتخب كانوا في حالة انضباط كبير، ولم يكن هناك خروج عن النص كما صوّره البعض.





وأضاف " ناجي"، في تصريحات خاصة لبرنامج "المدرج" الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "أقسم بالله العظيم لم أرَ لاعبين محترفين مثل المجموعة التي كانت معنا في كأس العالم، كنا نقول لهم جولة حرة وهم يرفضون".





وتابع مدرب حراس مرمى المنتخب : "أنا شخصيًا تصورت مع 1000 شخص في الفندق، وكنا ننزل من الغرف إلى الفندق، وكان يقابلنا الجمهور، وكان هناك بكاء من بعض الجماهير من أجل التقاط صورة مع محمد صلاح".





وأضاف "تصوير اللاعبين داخل الغرف، قد يكون تصرفًا شخصيًا من بعض اللاعبين الذي لا يمتلكون الخبرات، ولقد فتحنا الباب أمام الجميع لاستقبال أسرهم لمدة ساعتين فقط".