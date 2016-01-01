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حوادث

ضبط 222 طن مخللات وملح غير صالحة للاستخدام الآدمي بكفر الدوار

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:38 م
مخللات
مخللات
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء علاء بدران، من ضبط 222 طن "مخللات وشطة مهروسة وملح" غير صالحة للاستخدام الأدمي، بقرية سيدي غازي بدائرة وذلك قبل طرحها  بالأسواق .
 
كانت معلومات وردت إلى اللواء علاء بدران  "رئيس مجلس مدينة كفر الدوار " تفيد بوجود مخازن غير مرخصة تعمل في مجال صناعة "المخللات" بدائرة المركز، مستخدمة مواد غير صالحة للاستخدام الأدمي

 وعلى الفور بتشكيل حملة "مفاجئة" برئاسة  رضا حموري ـ معاون رئيس المدينة والمشرف على القرى،  بالتنسيق مع العميد وجدى الصيرفى ـ رئيس مباحث تموين البحيرة، والدكتور مصطفى حنيش ـ مدير عام الإدارة الصحية بكفر الدوار، لضبط  المخازن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مخازن بقرية سيدي غازي لصناعة وتعبئة المخللات والشطة الحمراء "المهروسة" فى براميل بلاستيكية كبيرة، بواسطة "كواريك" و"فأس" بعد تقليبها وخلط ملح محظور تداوله وغير صالح للاستخدام الأدامي وتخميره على الأرض بواسطة مواد حافظة محظور استخدامها.
 
وتمكنت الحملة من ضبط مخزن بقرية السناوي الحمراء، ملك "ش. ف.ت" وبداخله 70 طن شطة حمراء، و 2 طن ملح "غير صالحين للاستخدام الأدمي"، مخزن بقرية كومبو التابعة لقرية سيدي غازي ملك "ع.م.أ" وبداخله 80 طن مخللات عبارة عن "ليمون، شطه، جزر، أرنبيط، وزيتون" و 5 طن ملح محظور استخدامه "غير صالحين للاستخدام الأدمي"، فضلًا عن ضبط مخزن بقرية كومبو أيضًا ملك "ر.م.أ" وبداخله 37 طن مخللات "غير صالحين للاستخدام الأدمي"، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة بالشمع الأحمر

 وتحرير محضر بالواقعة تحت رقم "1653/2018  جنح مركز شرطة كفر الدوار".
 
وكانت حملة أخرى برئاسة "حموري" وبتوجيهات من "رئيس المدينة" قد تمكنت الأسبوع الماضي من ضبط 28 طن شطة حمراء "مهروسة" غير صالحة للاستخدام الأدمي، وكذلك طن ملح طعام محظور استخدامه، بمنطقة ليزا بنطاق قرية سيدى غازى التابعة لمركز كفر الدوار، وذلك خلال حملة لإزالة التعديات بنطاق المركز، والتي تبين خلالها وجود مخزن مخالف تتم فيه تعبئة شطة حمراء "مهروسة" فى براميل بلاستيكية كبيرة.
ضبط 222 طن مخللات وملح غير صالحة للاستخدام الآدمي بكفر الدوار
ضبط 222 طن مخللات وملح غير صالحة للاستخدام الآدمي بكفر الدوار
ضبط 222 طن مخللات وملح غير صالحة للاستخدام الآدمي بكفر الدوار
ضبط 222 طن مخللات وملح غير صالحة للاستخدام الآدمي بكفر الدوار
ضبط 222 طن مخللات وملح غير صالحة للاستخدام الآدمي بكفر الدوار
ضبط 222 طن مخللات وملح غير صالحة للاستخدام الآدمي بكفر الدوار
ضبط 222 طن مخللات وملح غير صالحة للاستخدام الآدمي بكفر الدوار
ضبط 222 طن مخللات وملح غير صالحة للاستخدام الآدمي بكفر الدوار

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