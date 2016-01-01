برومو الرجل الأخطر يتجاوز 2 مليون مشاهدة منذ طرحه

تخطى البرومو الرسمي لفيلم "الرجل الأخطر"، 2 مليون مشاهدة في غضون ثلاثة أيام منذ طرحه على السوشيال ميديا.





فيلم "الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على الإثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربي والمصري عند عرضه وبه إسقاطات على الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشويه الذي حدث لمصر في الآونة الأخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.



