برومو الرجل الأخطر يتجاوز 2 مليون مشاهدة منذ طرحه

تخطى البرومو الرسمي لفيلم "الرجل الأخطر"، 2 مليون مشاهدة في غضون ثلاثة أيام منذ طرحه على السوشيال ميديا.
فيلم "الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على الإثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربي والمصري عند عرضه وبه إسقاطات على الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشويه الذي حدث لمصر في الآونة الأخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.
"الرجل الأخطر" بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا وتأليف: جوزيف فوزي و من إخراج الدكتور مرقس عادل ومخرج منفذ محمد بدير ومنتج فني مينا فوزي ومدير التصوير مايكل جورجي ومهندس ديكور تامر اسماعيل ومهندس الصوت مرسي عبدالمغني ومستشار إعلامي موسي صبري، من إنتاج شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الأباصيري.