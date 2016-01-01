ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

برومو الرجل الأخطر يتجاوز 2 مليون مشاهدة منذ طرحه

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:35 م
صدى البلد
سعيد فراج
تخطى البرومو الرسمي لفيلم "الرجل الأخطر"، 2 مليون مشاهدة في غضون ثلاثة أيام منذ طرحه على السوشيال ميديا. 

فيلم "الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على الإثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربي والمصري عند عرضه وبه إسقاطات على الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشويه الذي حدث لمصر في الآونة الأخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي. 

"الرجل الأخطر" بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا وتأليف: جوزيف فوزي و من إخراج الدكتور مرقس عادل ومخرج منفذ محمد بدير ومنتج فني مينا فوزي ومدير التصوير مايكل جورجي ومهندس ديكور تامر اسماعيل ومهندس الصوت مرسي عبدالمغني ومستشار إعلامي موسي صبري، من إنتاج شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الأباصيري.

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: معروف يوسف سيرحل عن الزمالك في حالة واحدة

ناجي: أسامه نبيه اختار 17 لاعبا أهلاويا في قائمة المنتخب لكوبر.. فيديو

خالد بيومي يسخر من ظهور رئيس رابطة الأندية في قرعة الدوري

الزراعة: قرار الرئيس أحبط مخططات التلاعب بأسعار الأرز .. فيديو

تريزيجيه يقترب من الانضمام لنادي فرنسي

شاهد.. أحمد ناجي يكشف تفاصيل اختيار الشناوي حارسا لمصر في المونديال

أمريكا واليابان تتفقان على كوريا الشمالية

قرار تاريخى من بوتين بعد خروج روسيا من منافسات كأس العالم

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

لا جديد في قرعة الدوري.. الأهلي يفتتح البطولة بـ الإسماعيلي ويختتمها أمام الزمالك

الداخلية تطلق المبادرة الثانية لخفض أسعار السلع

بابا الفاتيكان يرفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

«الداخلية» تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

رئيس جامعة القاهرة: الله لا يأخذ بالدعاء وإنما بالعمل والفعل .. صور

فيديو

جمال بيومي: السياسة الخارجية المصرية دائما على حق
جد طفل الشروق المختطف يكشف تفاصيل تحريره من الجناة .. فيديو
شاهد.. تعليق أحمد ناجي عن الجمهور واحترافية لاعبي المنتخب في المونديال
ناجي: أسامه نبيه اختار 17 لاعبا أهلاويا في قائمة المنتخب لكوبر.. فيديو
خالد الجندي: النبي محمد ليس وكيلا لله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟