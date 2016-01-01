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فن

مدينة الإنتاج الإعلامي تعقد بروتوكولا مع السبكي

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:47 م
صدى البلد
أحمد البهى
يقترب المنتج محمد السبكي، من توقيع بروتكول تعاون مع مع مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير أعمال الشركة في استديوهات المدينة ومناطق التصوير المفتوحة.

ويأتي هذا البروتوكول بعد تصوير مشاهد فيلمه الأخير "حرب كرموز " هناك، والذي تم طرحه خلال موسم عيد الفطر، وقام ببطولته أمير كرارة.

كانت مدينة الإنتاج الإعلامي قد وقعت برتوكولا مشابهًا مع المنتج تامر مرسي لشركة سينرجي.

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