جد طفل الشروق المختطف يكشف تفاصيل تحريره من الجناة .. فيديو

قال فايز ملك جورج، جد الطفل المختطف بالشروق، إن واقعة اختطاف حفيده كانت أمام منزلهم يوم الثلاثاء الماضي أثناء عودة الطفل من النادي.





وأضاف "جورج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «المجرمون طلبوا مني فدية لإعادة حفيدي، والداخلية طالبتني بعدم دفع أي مبلغ، ووعدتني بأنه سيعود بدون أي خدش»، مضيفا: "كانوا مقيمين عندنا في البيت حتى عودة حفيدي».





ووجه جورج الشكر للداخلية قائلًا: «بشكر رجال قسم الشروق وكل رجال الداخلية، لأن مهنتهم ويقظتهم أعادت حفيدي»، مؤكدًا أن دعاء الشعب المصري ساهم في عودة حفيده سالمًا.