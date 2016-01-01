10 قتلى و73 مصابا في كارثة خروج قطار عن القضبان بـ تركيا

قتل 10 أشخاص وأصيب 73 في حادث خروج قطار عن القضبان شمال غرب تركيا.



قالت وكالة أنباء ديميرورين إن قطارا خرج عن القضبان في شمال غرب تركيا اليوم الأحد، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.



وكشفت وكالة الأناضول للأنباء عن أن خمس عربات خرجت عن القضبان في منطقة قريبة من الحدود مع اليونان.



وأظهرت لقطات بثها التلفزيون أشخاصا من فرق الطوارئ وهم في طريقهم إلى موقع الحادث.. وذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية الخاصة أن الحادث نجم عن انهيار أحد الجسور.