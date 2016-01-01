محافظ دمياط يناقش مع رئيس المنطقة الاستثمارية توصيات مجلس الإدارة السابق

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط- رئيس مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة اليوم ، حنان موافى القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاستثمارية الحرة لمناقشة بعض القرارات والتوصيات التي أسفر عنها جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة الشهر الماضي.



وقرر المحافظ تجديد ترخيص مزاولة نشاط شركة اخوان رزق للغازات ولوازم التبريد لمدة عام من تاريخه ، كما قرر إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٤ السابق صدوره بالترخيص لشركة رودا نيلسون وتسليمها لشركة الكتروسيتى لتجميع وصيانة الأجهزة الإلكترونية .



وقرر المحافظ أيضا الغاء قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣ السابق صدوره بالترخيص لمنشأة القاهرة لصناعة المستلزمات الطبية وتسليمها إلى شركة توب لصناعة الملابس الجاهزة وذلك بالدخول بصافى اصول المنشأة كحصة عينية بالمنشأة الجديدة و صدق المحافظ بالموافقة على إضافة نشاط صناعة الملابس الجاهزة لشركة " DNM" للغزل والنسيج وصباغة المنسوجات.

