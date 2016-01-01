ناجي: أسامه نبيه اختار 17 لاعبا أهلاويا في قائمة المنتخب لكوبر.. فيديو



وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "وصلنا إلى نهائي أمم إفريقيا، ولكننا لم نوفق في الفوز باللقب، ووصلنا إلى كأس العالم ولم نحقق النتائج المطلوبة، وأتمنى من الجهاز الفني أن يفوز ببطولة الأمم، ويحقق نتائج أفضل في المونديال القادم".



واستطرد ناجي: "أسامة نبيه وضع 29 لاعبا أمام هيكتور كوبر عند توليه المهمة، كان منهم 17 لاعبا من النادي الاهلي منهم متعب ومؤمن زكريا ووليد سليمان، كل اللاعبين الذين أُتهم فيهم قدمهم لكوبر".





قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إنه يتمنى أن يحقق الجهاز الفني القادم لمنتخب مصر بطولة أمم إفريقيا المقبلة، والوصول إلى أدوار أفضل في بطولة كأس العالم المقبلة.