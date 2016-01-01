أول مسابقة من نوعها في دبي تتيح لراقصين عرض مواهبهم

في مهرجان نادر الحدوث في دبي اعتلى راقصون خشبة المسرح في مسابقة في فن الرقص حيث سنحت لهم الفرصة لعرض مواهبهم أمام جمهور الحاضرين وهيئة محكمين.



واستقبل عشاق الرقص مسابقة تيتانز دانس دي.إكس.بي بحفاوة.



وقال بيخو بوبات، أحد منظمي الحدث، إن المسابقة هي الأولى من نوعها في دبي.



وحظيت المسابقة ببعض الاهتمام الإقليمي حيث شاركت سلطنة عمان بفرقة للرقص.



ويعتبر المنظمون المسابقة نقطة انطلاق لأحداث ومناسبات أكبر في المستقبل، بحيث يتم إدخال المزيد من أنواع الرقص وفنونه وإتاحة قدر أكبر من الدعاية للفنانين.



وشهدت المسابقة مشاركة 15 فرقة تتنافس على جوائز قيمتها 18 ألف درهم (5000 دولار) توزع على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.



وقالت بولا هول، إحدى الحاضرين في المسابقة "أنا متحمسة جدا لهذا الحدث لأننا بحاجة إلى الاستفادة من ثقافة الرقص والهيب هوب وأي نوع آخر (من أنواع الرقص) هنا في المنطقة. وأعتقد أن هذه منصة جيدة جدا للانطلاق، ثم البدء في التأثير، وهذا هو السبب في حضوري هنا".



وشددت على أن المواهب الموجودة في المسابقة جيدة بصورة كافية للمنافسة على المستوى الدولي.



وقال بوبات إن الاقبال على المسابقة كان كبيرا للغاية وإن نجاحها سيشجعه على وضع المزيد من الخطط لمزيد من الأحداث التي من شأنها اجتذاب المزيد من الفنانين من جميع أنحاء العالم.