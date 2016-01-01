حملات مقاطعة لحفل ماجدة الرومى فى مهرجان قرطاج بسبب أجرها

حالة من الغضب والتذمر انتابت الشعب التونسى بسبب حفلة المطربة ماجدة الرومى فى مهرجان قرطاج للأغنية والذى من المقرر أن يقام فى 15 أغسطس المقبل.



وطالب الجمهور التونسى مقاطعة حفلاتها وذلك بسبب أجرها فى الحفل الذى طالبته وهو 400 ألف دينار أى ما يعادل 3 ملايين جنيه وهو ما ردده الجمهور.



مهرجان قرطاج للأغنية يحمل رقم 54 وسيكون به حفلات لكاظم الساهر ومارسيل خليفة وملحم زين وهبة طوجى.