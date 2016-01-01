طفل الشروق المختطف: الجناة كانوا يسمحون لي بالصلاة ومكالمة جدي يوميا.. فيديو

قال سامي هشام طفل الشروق المختطف بعد تمكن الشرطة من تحريره وعودته لأسرته، إنه سعيد للغاية .



وأضاف سامي هشام خلال مداخلة هاتفية له مع "فضائية الحياة" ، أنه كان يصلى دائما، وكان المختطفون يسمحون له بمكالمة جده يوميا، لافتا إلى أنه يتمنى أن يصبح مهندسا.



ووجه سامى الشكر لرجال الشرطة الذين تمكنوا من جعله يعود لأسرته.



وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأهله.



وأعلنت وزارة الداخلية، أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحى الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكى، وورود اتصالات هاتفية لأهلية المُختطف من الجناة طلبوا خلالها مبلغ مالى كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.



وأسفرت جهود فريق البحث المشكل تنسيقًا وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبى الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديدًا من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.



عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أهليته، وضبط منفذى الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، الأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث).

