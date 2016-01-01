في ذكرى ميلادها.. تعرف على المهنة الأولى لـ علية الجباس

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة علية الجباس , والتي اشتهرت بأدوار المرأة القوية في عدد من الأعمال الفنية، "هوانم جاردن سيتي" و"حديث الصباح والمساء" و "الخطيئة السابعة"، و"امرأة فوق القمة" و "ليالى الحلمية " .
وقد كانت بدايتها حين عملت بنادي المسرح مع الفنان فؤاد صالح، وأسست فرقة الإقليمي مع نصر الدين الغريب، ثم انتقلت إلى القاهرة لأداء مسرحية "الدرافيل" لتنطلق بعدها .
والمثير أن الفنانة الراحلة لم تبدأ حياتها الفنية كفنانة , بل تم تعيينها كمفتشة جمارك فى محافظة بورسعيد , إلا أن حلمها للاحتراف للفن جعلها تتخلى عن الوظيفة.
وقد كانت بدايتها حين عملت بنادي المسرح مع الفنان فؤاد صالح، وأسست فرقة الإقليمي مع نصر الدين الغريب، ثم انتقلت إلى القاهرة لأداء مسرحية "الدرافيل" لتنطلق بعدها .
والمثير أن الفنانة الراحلة لم تبدأ حياتها الفنية كفنانة , بل تم تعيينها كمفتشة جمارك فى محافظة بورسعيد , إلا أن حلمها للاحتراف للفن جعلها تتخلى عن الوظيفة.