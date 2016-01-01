في ذكرى ميلادها.. تعرف على المهنة الأولى لـ علية الجباس

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة علية الجباس , والتي اشتهرت بأدوار المرأة القوية في عدد من الأعمال الفنية، "هوانم جاردن سيتي" و"حديث الصباح والمساء" و "الخطيئة السابعة"، و"امرأة فوق القمة" و "ليالى الحلمية " .



وقد كانت بدايتها حين عملت بنادي المسرح مع الفنان فؤاد صالح، وأسست فرقة الإقليمي مع نصر الدين الغريب، ثم انتقلت إلى القاهرة لأداء مسرحية "الدرافيل" لتنطلق بعدها .



والمثير أن الفنانة الراحلة لم تبدأ حياتها الفنية كفنانة , بل تم تعيينها كمفتشة جمارك فى محافظة بورسعيد , إلا أن حلمها للاحتراف للفن جعلها تتخلى عن الوظيفة.