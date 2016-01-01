مروة عبد المنعم: أواصل بروفات آليس فى بلاد العجائب

أكدت الفنانة مروة عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنها تواصل حاليًا إجراء بروفات مسرحيتها الجديدة " اليس فى بلاد العجائب " بشكل يومى , تمهيدًا لعرضها خلال الأيام القادمة .



المسرحية من المقرر عرضها على مسرح البالون, ويقوم بإخراجها المخرج الكبير محسن رزق , وتوجه إلى الأطفال بشكل كبير.



من المعروف أن محسن رزق ومروة عبدالمنعم قدما معا العام الماضى مسرحية "سنو وايت" للأطفال على مسرح متروبول بالعتبة، وحققت نجاحًا كبيرًا، واستمر عرضها لأكثر من موسم مسرحى.