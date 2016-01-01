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وزيرة الهجرة: حان الوقت لإنشاء قاعدة بيانات للخبراء والعلماء

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:07 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كريـم الخـطيب
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنه حان الوقت لإنشاء جمعية لتكوين قاعدة بيانات الخبراء والعلماء في المجالات كافة.

وأضافت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخبار ten" المذاع على قناة "ten" أنها التقت بوزير التعليم العالي لعقد مؤتمرات للاستفادة من الخبراء والعلماء وتعاون مع الوزارات ضمن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع".

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنه لابد من وضع قاعدة بيانات لهؤلاء الخبراء والعلماء من خلال جمعية لها رئيس مجلس إدارة، مؤكدة أنهم يسعون إلى مساعدة المصريين في الخارج والاستفادة من العلماء.

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