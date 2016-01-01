برونو ألفيش: رونالدو قادر على التألق مع يوفنتوس

أكد اللاعب الدولي البرتغالي برونو ألفيش مدافع فريق رينجرز الاسكتلندي أن مواطنه كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني قادر على التألق مع نادي يوفنتوس الإيطالي.



وارتبط اسم رونالدو بالانتقال لصفوف السيدة العجوز، مقابل 100 مليون يورو، وبعقد لـ 4 سنوات وراتب سنوي بـ30 مليون يورو؛ في ظل الخلافات التي وقعت مؤخرًا بين الهداف التاريخي للنادي الملكي وإدارة اللوس بلانكوس.



وقال ألفيش ، في تصريحات لصحيفة "البرنابيو" الإسبانية ، "هناك من يقول أنه من الصعب أن ينجح اللاعب في دوري آخر غير الدوري الذي يتواجد فيه، ورونالدو أظهر أنه قادر على الفوز في أي بلد ، والدوري الإيطالي لن يكون مختلفًا كثيرًا بالنسبة له ، لقد كنت إلى جانبه في العديد من المعارك الكروية لمدة اثنتى عشرة عامًا، وأعرف كيف يمكنه تحفيز نفسه".



وكان يوفنتوس قد ألمح ، عبر حسابه الرسمي بموقع (ويبو) الصيني ، إلى التعاقد مع رونالدو ، وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية عن موافقة ريال مدريد على عرض يوفنتوس لضم صاروخ ماديرا.



يُذكر أن رونالدو ألمح بالأمس إلى اقتراب انتقاله إلى يوفنتوس حيث ظهر كريستيانو على خلفية الموقع الرسمي له الخاص بالملابس الداخلية (CR7 Underwear) ، وفي الجزء العلوي من الموقع خلفية سوداء وبيضاء التي تحمل نفس ألوان قميص نادي يوفنتوس.