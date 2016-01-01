ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

أعلنت رابطة "جرين ماجيك" المنتمية لجماهير نادى الاتحاد السكندري ورابطة الشلة الحلوة، حل الرابطتين وإيقاف نشاطهما وعودتهما لصفوف جماهير زعيم الثغر.



وأكدت المجموعة إيقاف نشاطها، واحتشد أعضاء الرابطة أمام مقر النادي في حضور مسئولي زعيم الثغر، وذلك بالتزامن مع موافقة الجهات المعنية على حضور 5 الآف مشجع لمباراة الفريق الكروي الأول بالنادي السكندري والترجي التونسي في ذهاب دور 32 للبطولة العربية.



وأشارت إلى أن ذلك يأتي احتراما منها لسيادة القانون واحترام مؤسساته ومكتسباته، لافتة إلى أن الجميع سيعود داخل مسمى واحد هو جماهير نادى الاتحاد السكندرى لتشجيع ناديها والوقوف بجانبه.