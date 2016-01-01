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محافظات

اليوم .. تنظيم قافلة بيطرية علاجية بقرى القليوبية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:09 ص
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
إبراهيم الهوارى
تنظم محافظة القليوبية بالتنسيق مع جامعة بنها اليوم الاثنين قافلة بيطرية علاجية مجانية مجانية بقرية سندنهور بمدينة بنها.

وقال محافظ القليوبية ان القافلة سيتم تنظيمها ايضا بقرية كفر شبين في مدينة شبين القناطر غد الثلاثاء بمشاركة المتخصصين.

وقال المحافظ إن القافلة البيطرية ستصرف العلاج بالمجان، مؤكدا أهمية تلك القوافل الطبية في دعم الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع.

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