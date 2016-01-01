برلمانى يبرز ما قدمه مجلس النواب ويعلق على بيان الحكومة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه ضد عدم إذاعة جلسات البرلمان، مؤكدا أنه يجب إذاعتها حتى يعلم المواطنون كيف يؤدى النواب دورهم داخل البرلمان.



وأضاف علاء عابد خلال لقائه مع فضائيه "الحياة"، أن البرلمان استطاع تحقيق إنجازات مهمة خلال عامه الأول، وتتمثل هذه الإنجازات فى التصديق على العديد من القرارات المهمة التى صدرت عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعض القوانين المهمة من الخاصة بالخدمة المدنية، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات.



وأوضح علاء عابد أنه فى العام الثانى لمجلس النواب، تم العمل أكثر على الجانب التشريعى والرقابى، لافتا إلى أن الحكومة السابقة أدت دورها على أكمل وجه فى ظل الظروف الصعبة.



وأكد علاء عابد أن بيان الحكومة الجديدة نموذجى وسينقل مصر نقلة نوعية.