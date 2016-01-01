احمد مرتضى منصور: رجالة مصر مبتهزرش مبروك عودة طفل الشروق

نشر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على حسابه الشخصي بموقع تويتر للتغريدات القصيرة عن عودة طفل الشروق.



وقال :"رجاله مصر مبتهرجش مبروك عوده طفل الشروق المختطف لأسرته الشرطة المصرية رجال" .



يذكر أن الأجهزة الأمنية نجحت فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق، وإعادة الطفل سالمًا لأسرته.