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أخبار البلد

احمد مرتضى منصور: رجالة مصر مبتهزرش مبروك عودة طفل الشروق

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:11 م
صدى البلد
مريم صليب
نشر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على حسابه الشخصي بموقع تويتر للتغريدات القصيرة عن عودة طفل الشروق.

وقال :"رجاله مصر مبتهرجش مبروك عوده طفل الشروق المختطف لأسرته الشرطة المصرية رجال" .

يذكر أن الأجهزة الأمنية نجحت فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق، وإعادة الطفل سالمًا لأسرته.
احمد مرتضى منصور: رجالة مصر مبتهزرش مبروك عودة طفل الشروق

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