أحمد موسى: مختطفو طفل الشروق طلبوا فدية 100 ألف دولار.. فيديو

كشف الإعلامى أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تفاصيل وكواليس اختطاف الطفل سامي هشام، من امام منزله بالشروق، مشيرا إلى أن مصلحتهم من الخطف، هو طلب فدية.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن المجرمين يعلمون جيدا، أن الأسرة ميسورة الحال، مشيرا إلى أن 8 متهمين نفذوا جريمة اختطاف الطفل سامي من الشروق، مطالبا الحكم على المتهمين بالإعدام، لتحقيق الردع.



وأضاف أن المتهمين طلبو مبلغ كبير 100 ألف دولار وبالفعل تم إرسال المبلغ بعد تهديد جده بقتل الطفل فى حالة عدم إرسال الفلوس، لافتا إلى أن رجال الداخلية تمكنو من القبض على الجناة وإعادة المبلغ كامل.