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ديني

معهد ابن سينا يكرم أمين رابطة الجامعات الإسلامية

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:17 م
صدى البلد
محمود ضاحي
عقد معهد ابن سينا للعلوم الانسانية بفرنسا مؤتمره السنوي، اليوم الأحد، كرم فيه الدكتور جعفر عبدالسلام، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية بالقاهرة، والذي وافته المنية الأسابيع الماضية.

وأشار الدكتور محمد البشاري رئيس المعهد، إلى دور الدكتور جعفر عبدالسلام في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال واهتمامه بتوفير مناهج علمية وأكاديمية تراعي التحديات الكبرى وتنخرط في التطلعات العليا للمسلمين.

ونوه "البشاري"، إلى دور رئيس رابطة الجامعات الإسلامية في تأسيس معهد ابن سينا و حرصه ليكون منارة علمية تقود الوجود الإسلامي إلى الأفضل.

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