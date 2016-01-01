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جد طفل الشروق: رجال الداخلية قالتلي اطمن حفيدك لن يتعرض لخدش.. فيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:19 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال المستشار فايز جورج، جد الطفل سامي هشام المختطف من الشروق، إن الأسرة كانت تموت في اليوم ألف مرة، مشيرا إلى أن الأسرة قضت أسوأ 4 أيام حتى عودة الطفل.

وأضاف جورج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه جهز أموال الفدية التي طلبها الخاطفون، إلا أن رجال الداخلية رفضوا دفع أي مليم للمجرمين، وقالوا له: "اطمن حفيدك مش هيتخدش".

وأوضح المستشار فايز جورج، أن رجال الشرطة بذلوا مجهودا غير عادي، وأول مرة أحس إن عندنا وزير داخلية من أيام اللواء زكي بدر، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اختياره للواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

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