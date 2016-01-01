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أخبار العالم

ألمانيا: إعفاءات ضريبية للشركات المستثمرة في أفريقيا ضمن خطة مارشال

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:35 م
ألمانيا
ألمانيا
رويترز
تعتزم ألمانيا استخدام المال العام في دعم الشركات التي تستثمر في أفريقيا في إطار "خطة مارشال" جديدة تأمل برلين بأن تعالج الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين التي هزت الساحة السياسية الأوروبية منذ عام 2015.

وذكر وزير التنمية الألماني جيرد مولر لصحيفة هاندلسبلات أن الهدف هو إعادة تطبيق برنامج يرجع إلى ثمانينات القرن العشرين، والذي يسر على الشركات شطب خسائر الاستثمارات في أفريقيا للحد من مخاطر الاستثمارات الأولية.

وقال الوزير اليوم الأحد، متحدثا عن الخطة التي تطورها وزارته بالتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد "سأطالب أيضا ببنود خاصة بالاستثمارات الأفريقية للحصول على معاملة ضريبية أنسب".

و"خطة مارشال لأفريقيا"، التي سميت على اسم حزمة مساعدات أمريكية ساهمت في بدء التعافي بغرب أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، هي المحور الرئيسي لبرنامج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الذي يهدف للحد من تدفقات اللاجئين من خلال تقاسم تكاليف القضايا الإنسانية بشكل أفضل بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ولم يتم الإعلان عن كثير من تفاصيل البرنامج الذي تقول ميركل إنه ضروري إذا كانت أوروبا تريد الحصول على دعم الدول الأفريقية في أي سياسات تهدف للحد من الهجرة.

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