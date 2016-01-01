المركزي: 1.504 تريليون جنيه أرصدة الإقراض في فبراير الماضي

قال البنك المركزي المصري إن إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة لعملاء البنوك بنهاية فبراير الماضي سجلت 1.504 تريليون جنيه مقارنة بـ1.5 تريليون في يناير السابق له بزيادة بلغت 4 مليارات جنيه ومقارنة بـ 1.45 تريليون جنيه في ديسمبر 2017 بزيادة بلغت 54 مليار جنيه.



وذكر تقرير صادر عن البنك أن إجمالي أرصدة الإقراض الممنوحة للحكومة بلغت 400.1 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 385.522 مليار جنيه في يناير السابق له ومقارنة بـ 373.831 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق.



وبلغت أرصدة القروض بالعملة المحلية المقدمة للحكومة نحو 187.611 مليار جنيه مقابل 177.9 مليار جنيه في يناير السابق له ومقارنة بـ 167.6 مليار دنيه في ديسمبر السابق له.



وسجلت أرصدة الإقراض المقدمة للحكومة بالعملة الاجنبية لنحو 212.5 مليار جنيه مقابل 207.624 مليارا في يناير السابق له ومقارنة بـ 206.24 مليار جنيه في ديسمبر 2017.

