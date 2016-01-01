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ديني

هل يجوز إعطاء الصدقة لأختي الفقيرة؟

الإثنين 09/يوليه/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها على السؤال إن إعطاء أموال لأختك لتنتفع بها جائز، مضيفة أنه يجوز أيضًا إعطائها من زكاة أموالك لتستعين بها على حاجاتها اليومية، ولك الثواب من جهتين الأولى إخراج الزكاة والثانية صلة الأرحام.

وأضافت لجنة الفتوى: قال الإمام مالك: أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وعن سلمان بن عامر "الصدقة على المسكين صدقة وهي لذي الرحم اثنتان صدقة وصلة"  والله أعلم.

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