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رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: لا يوجد في مصر سجين رأي

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:19 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
أسامة علي
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر نوع من أنواع حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه منذ رئاسته للجنة اتفق مع أعضائها على مخاطبة لجان حقوق الإنسان المحترمة فى الداخل والخارج.

وأكد علاء عابد خلال لقائه مع فضائية "الحياة" أن الدولة تنعم اليوم بالكثير من الحقوق المدنية مثل التعبير عن الرأي وانتقاد الأخطاء، إضافة إلى الحريات السياسية ولا يوجد في مصر "سجين رأى".

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