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حوادث

السيطرة على حريق نشب بأتوبيس أمام مبنى الشباب والرياضة بدمنهور

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:26 م
حريق نشب باتوبيس
حريق نشب باتوبيس
جمالات الدمنهورى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق مروع نشب بأتوبيس اثناء توقفه أمام مبنى الشباب والرياضة بدمنهور بسبب ماس كهربائى ولم يسفر الحريق عن أى إصابات .

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد جمال ياسين مدير ادارة الحماية المدنية يفيد بنشوف حريق بأتوبيس اثناء توقفه أمام مبنى الشباب والرياضة وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق واخماده دون حدوث اى إصابات بشرية.

وبالفحص والمعاينة تبين ان سبب الحريق وجود ماس كهربابى.. وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على نيابة وسط دمنهور لمباشرة التحقيق.

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