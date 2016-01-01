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أخبار العالم

شاهد.. تدريبات عسكرية مشتركة بين إسرائيل وفرنسا للمرة الأولى منذ 55 عاما

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:23 م
من التدريبات
من التدريبات
حسام رضوان
للمرة الأولى منذ 55 عاما ، رست سفن البحرية الإسرائيلية في ميناء فرنسي وشاركت في تدريبات مشتركة في المياه قبالة الجزء الجنوبي من البلاد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، رسى قارب الصواريخ كورفيت متعدد المهام التابع لقوة "INS Eilat Sa’ar 5"، وقارب القذائف من طراز "INS Kidon Sa'ar 4.5"، في ميناء طولون في الـ21 من يونيو الماضي بعد إبحاره لمدة 5 أيام.

وأضافت أنه أثناء التمرين ، أجرت السفن ، إلى جانب قوات من البحرية الفرنسية والفرقاطة لا فاييت ، عدة تدريبات شملت عددا كبيرا من السيناريوهات. وشهدت التدريبات مشاركة مقاتلات ذات طيران منخفض تحاكي إطلاق صواريخ نحو السفن. كما شاركت المروحيات الفرنسية في التدريبات التي شملت أيضا نيران المدفعية وتدريبات متعددة لإجلاء وإنقاذ المصابين.

وقالت وحدة التحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "إن هذا تعاون فريد من نوعه، ساهم بشكل كبير في تعلم الأساطيل وزاد من استعداد مقاتلي الأسطول".

وأشار الكولونيل رونين حجاج رئيس قسم التجريب والعقية بالبحرية الإسرائيلية، إلى أن فرنسا تعتبر إسرائيل شريكا بحريا قويا في المنطقة ، مضيفًا أن العلاقات مع البحرية الفرنسية قد ازدادت في السنوات الأخيرة بسبب المصالح المشتركة في الشرق الأوسط.

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