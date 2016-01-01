جد طفل الشروق: 15 ضابطا أقاموا في منزلي حتى تحرير حفيدي.. فيديو

قال المستشار فايز جورج، جد الطفل سامي هشام المختطف من الشروق، إننا ماشيين لقدام رغم الصعوبات، ومافيش حلاوة من غير نار، ولازم نتكوي ونتعب، لأننا نمنا كتير أوي، وكفاية بقى نوم".



وأضاف جورج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن 15 ضابط شرطة كانوا مقيمين في منزله، وأحضروا معهم أجهزة عملهم، قائلا: "كلهم كانوا في قمة الاحترام، وأحد الضباط زوجته كانت تجري عملية، ولم يترك المهمة، ليزورها".



وأوضح المستشار فايز جورج، أنه لمس روح طيبة جدا من المصريين ودعم غير عادي، قائلا: "حسيت بأصالة ومعدن الشعب الطيب، اللي بتبان في الشدائد".

