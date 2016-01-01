رابط تقديم الطلاب لمدارس المتفوقين وإعلان شروط القبول

وفي سياقٍ متصل صرح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بأنه قد تقرر فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، و(المتفوقين بعين شمس) وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 9 /7 /2018، وحتى يوم الخميس الموافق 19 /7 /2018.وأعلن "حجازي"، أن أهم الشروط الواجب توافرها في الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي خلال العام 2017 /2018، والمتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين هي على النحو التالي:أولًا: بالنسبة لمدرسة المتفوقين بعين شمس يشترط الحصول على مجموع لا يقل عن (252) درجة، وبنسبة تعادل (90%) من المجموع الكلي.ثانيًا: بالنسبة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا يشترط:- ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (274,5) درجة بنسبة تعادل (98 %) من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادة واحدة على الأقل من مواد: (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم).- ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (266) درجة بنسبة تعادل (95 %) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد: (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم).ومن جانب آخر أعلن حجازي أنه سيتم عقد اختبارات القبول وفقًا للمخطط الزمني التالي: مدرسة المتفوقين (عين شمس) للطلاب: يُعقد الاختبار يوم الاثنين الموافق 6 من شهر أغسطس من العام 2018م ، وبالنسبة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) تُعقد الاختبارات يومي: الثلاثاء، والأربعاء الموافقين 7، 8 من شهر أغسطس من العام 2018م.أما عن الموعد المحدد لعقد الاختبار لمن لم يتمكن من أداء الامتحان لظروف قهرية: يعقد الاختبار يوم الأحد الموافق 12 من شهر أغسطس من العام 2018م.وقال "حجازي"، إنه لمزيد من التفاصيل فإنه يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وذلك عبر الرابط الإلكتروني اضغط هناجدير بالذكر أنه سيتم تلقي طلبات الطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط ..اضغط هنا