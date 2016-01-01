نائب: الاكتشافات البترولية حولتنا إلى مركز إقليمي للغاز .. فيديو

قال النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إنه تم توقيع 6 اتفاقيات بترولية للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في الدولة، لافتا إلى أثر تلك الاتفاقيات على زيادة دخل الدولة.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» تقديم الإعلامية «جيهان لبيب»، أن العقود التي توقعها الدولة مع شركات البترول العالمية تتنوع ما بين عقود للبحث او عقود للتنمية، مشيرا إلى أن الدولة على وشك الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بصورة كاملة والتحول لمركز إقليمي في قناة السويس.



وأوضح أن الحقول الجديدة التي يتم إجراء أبحاث عليها، من المتوقع أن جذب العديد من الاستثمارات للدولة وزيادة دخل الدولة من تلك الاتفاقيات.

