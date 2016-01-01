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أخبار العالم

ضاحي خلفان: نظام الحمدين يمارس هوايته للإخلال بالأمن الإقليمي

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:33 م
صدى البلد
محمد بدران
أكد ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي الأسبق، أن تنظيم الحمدين القطري ينفذ عملية تجنيد لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشعر بوجود عدم رضا لديهم عن حكوماتهم، ويستخدمهم ويوظفهم لممارسة هواياته في الإخلال بالأمن الإقليمي.

وقال "خلفان" عبر حسابه الشخصي بموقع المدونات المصغرة "تويتر": «لا تزال استراتيجية حمد بن جاسم قيد التنفيذ، تقوم سفارات قطر وقنصلياتها في الخارج بهذه المهمة».
ضاحي خلفان: نظام الحمدين يمارس هوايته للإخلال بالأمن الإقليمي

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