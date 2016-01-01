نقيب معلمي المطرية السابق يحذر من تأثير سلبي لإلغاء التشعب بالثانوية

قال محمد زهران، نقيب معلمي المطرية السابق، إن هناك محاولات جادة لتعديل نظام الدراسة بالثانوية العامة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الطلبة وأولياء الأمور يقوم بها القائمين على العملية التعليمية لكن هذه المحاولات ينقصها النزول لأرض الواقع والتواصل الفعلي مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.



وأوضح "زهران"، فى تصريحات لصدي البلد، أن إلغاء التشعب لعلمي علوم وعلمي رياضة أحد هذه المحاولات للتخلص من شبح الثانوية العامة لكن هناك تخوفات من أن يحد ذلك من قدرة الطالب علي الابداع، لأن التخصص يساعد الطالب علي التفوق وإظهار قدراته الابداعية لأنه يدرس فقط المواد التي يحبها وتتماشي مع تفكيره.



كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن نظام الثانوية العامة المعدل لن يكون به نفس التقسيم القديم للعلمي والأدبي.



وأضاف الوزير، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن الطالب سيدرس في الصف الثاني الثانوي شعبتين فقط علمي وأدبي، وأيضًا في الصف الثالث الثانوي نفس الشعبتين دون التشعب لعلمي علوم أو رياضة.



وقال "شوقي"، "تم مراعاة المعايير العالمية في وضع الدرجات وتنظيم ساعة دراسة المواد، لتتماشى مع النظام العالمي في التعليم".



وتحدث شوقى عن أهمية إعادة التذوق للمواطن وتحسين الذوق العام سواء لغويًا أو فى جميع مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن التعليم الجديد فى المراحل الثلاث الأولى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، يعتمد على الأنشطة الخاصة بالمهارات الحياتية، وأنه يؤمن بأن جميع المعارف مرتبطة ببعضها البعض، وأنه لا يمكن فصلها.