ارتفاع أرصدة الإقراض للقطاع العائلي لـ199.2 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي

ارتفعت حجم الإقراض الممنوح لعملاء البنوك من القطاع العائلي لـ199.2 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 194.6 مليار جنيه في يناير السابق له بفارق 4.6 مليار جنيه، ومقارنة بـ 191.841 مليارا في ديسمبر السابق له بزيادة بلغت 7.4 مليار جنيه.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن أرصدة الإقراض الممنوحة لعملاء البنوك بالعملة المحلية لنحو 776.43 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 761.21 مليار جنيه في يناير السابق له ومقارنة بـ 750.331 مليار جنيه في ديسمبر السابق له.

