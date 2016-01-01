حبس مدير المشتريات بمستشفى قنا الجامعي وسيدة أعمال لاستيلائهما على 1.750 مليون

قررت نيابة قسم قنا ، مساء اليوم ، حبس مدير إدارة المشتريات بمستشفى قنا الجامعي وسيدة أعمال ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما لقيامهما بتزوير توقيعات أعضاء لجنة المشتريات مما ترتب عليه الاستيلاء علي مبلغ مليون و٧٤٠ ألف جنيه.



وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت معلومات بقيام مدير إدارة المشتريات بمستشفيات جامعة جنوب الوادي ويدعي " كمال.أ.م " وسيدة أعمال تدعي " كريمة.م.ب " صاحبة شركة توريد مستلزمات طبية بمحافظة أسيوط بالتلاعب في المناقصات والاستيلاء علي مليون و٧٤٠ ألف من المال العام عن طريق إسناد توريد المهمات والمستلزمات الطبية بأسعار تصل إلى ضعف السعر الحقيقي المسند به في المستشفيات المماثلة خلال نفس الفترة ، وذلك من خلال قيامهما بتزوير توقيعات أعضاء لجنة المشتريات بموافقتهم علي إرساء المناقصة علي الشركة التي تمتلكها المتهم الثانية فتم إحالة القضية للنيابة العامة.

