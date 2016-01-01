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فن

قفزة خطيرة لـ غادة عبد الرازق في البحر.. فيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:35 م
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهي تقفز في البحر من صخرة عالية أثناء قضائها الإجازة الصيفية الخاصة بها.

وعلقت غادة على الفيديو قائلة: "قفزة خطيرة في البحر".

وشاركت غادة عد الرازق في رمضان الماضي بمسلسل "ضد مجهول" مع الفنان فراس سعيد، والعمل من إخراج محمد جمعة وتأليف أيمن سلامة.

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