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أعراض خطيرة لنقص فيتامين د.. احذريها

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:54 م
صدى البلد
ريهام قدري
يقول الدكتور رامي أحمد رمزي، أخصائي التخسيس، إن نقص فيتامين د خطر على صحة الإنسان، محذرًا من ذلك معتبرًا أنه سيكون مرض العصر قريبًا، ويكتشف بتحليل vit d 3 للأشخاص الذين يعانون من النحافة أو السمنة وخصوصا الأطفال.

وذكر من أهم أعراض نقص الفيتامين:

التعب المستمر دون سبب واضح.
آلام العظام والظهر.
علامات اكتئاب نتيجة نقص الفيتامين.
ضعف شفاء الجروح والتئامها.
تساقط الشعر.
كسور العظام.
تعب غير مبرر.
مرتبط نقص فيتامين د في الحساسية، الربو، التفاعلات التحسسية والاكزيما.

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