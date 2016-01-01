أعراض خطيرة لنقص فيتامين د.. احذريها

يقول الدكتور رامي أحمد رمزي، أخصائي التخسيس، إن نقص فيتامين د خطر على صحة الإنسان، محذرًا من ذلك معتبرًا أنه سيكون مرض العصر قريبًا، ويكتشف بتحليل vit d 3 للأشخاص الذين يعانون من النحافة أو السمنة وخصوصا الأطفال.
وذكر من أهم أعراض نقص الفيتامين:
التعب المستمر دون سبب واضح.
آلام العظام والظهر.
علامات اكتئاب نتيجة نقص الفيتامين.
ضعف شفاء الجروح والتئامها.
تساقط الشعر.
كسور العظام.
تعب غير مبرر.
مرتبط نقص فيتامين د في الحساسية، الربو، التفاعلات التحسسية والاكزيما.
وذكر من أهم أعراض نقص الفيتامين:
التعب المستمر دون سبب واضح.
آلام العظام والظهر.
علامات اكتئاب نتيجة نقص الفيتامين.
ضعف شفاء الجروح والتئامها.
تساقط الشعر.
كسور العظام.
تعب غير مبرر.
مرتبط نقص فيتامين د في الحساسية، الربو، التفاعلات التحسسية والاكزيما.