أعراض خطيرة لنقص فيتامين د.. احذريها

يقول الدكتور رامي أحمد رمزي، أخصائي التخسيس، إن نقص فيتامين د خطر على صحة الإنسان، محذرًا من ذلك معتبرًا أنه سيكون مرض العصر قريبًا، ويكتشف بتحليل vit d 3 للأشخاص الذين يعانون من النحافة أو السمنة وخصوصا الأطفال.



وذكر من أهم أعراض نقص الفيتامين:



التعب المستمر دون سبب واضح.

آلام العظام والظهر.

علامات اكتئاب نتيجة نقص الفيتامين.

ضعف شفاء الجروح والتئامها.

تساقط الشعر.

كسور العظام.

تعب غير مبرر.

مرتبط نقص فيتامين د في الحساسية، الربو، التفاعلات التحسسية والاكزيما.