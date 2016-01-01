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ديني

أمين الفتوى: لا يشترط قضاء رمضان في شهر شوال.. فيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:01 م
قضاء رمضان
قضاء رمضان
أمل فوزي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صيام الأيام الفائتة وقضاء رمضان، لا يشترط فيه أن يكون في شهر شوال، وإنما يمكن صيامه خلال شهور السنة.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل يجب أن أصوم قضاء رمضان في شوال، أم يمكنني القضاء في أي شهر آخر؟ »، أنه يجوز قضاء رمضان في أي وقت بالعام وأي شهر خلال السنة، المهم أن يكون القضاء قبل دخول رمضان الذي يليه.

وأضاف أنه قد ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها-، أنها كانت لا تقضي ما عليها من صيام أيام فائتة من رمضان، إلا في شهر شعبان، أي في آخر السنة، قبل دخول رمضان التالي مباشرة، وكان ذلك بعلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، منوهًا بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر عليها ذلك.

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