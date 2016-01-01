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صباح البلد غدا في أول مركز من نوعه بمصر لاستضافة المرأة المعنفة

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:41 م
برنامج صباح البلد
برنامج صباح البلد
يقدم برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الاثنين فقرة تقدمها الإعلامية داليا أيمن من داخل مركز استضافة "المرأة المعنفة" التى تتعرض للضرب والإهانة من الزوج.

والمركز الاول من نوعه فى مصر تقيمه وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم الدعم النفسى والمعنوى لهذه الحالات والتأكيد على دعم الدولة الكامل والمستمر للمرأة المصرية.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المنوعة وحالة المرور فى شوارع وميادين مصر وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج ايضا فقرة طبية يومية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى.

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