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الغوص في الطين.. كيف تجرى عملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند؟

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:56 م
صبية الكهف في تايلاند
صبية الكهف في تايلاند
محمد طاهر
انطلقت الأحد، عملية إنقاذ تاريخية لاثني عشر صبيا ومدربهم من منطقة خطيرة تبعد 4 كيلومترات داخل كهف امتلأ معظمه بالمياه شمالي تايلاند، بمشاركة 18 غواصًا وبعد إبلاغ عائلات الأولاد.

ويستخدم الغواصون حبلا خارجيا لإرشادهم إلى طريق الخروج بعد الوصول إلى المنطقة التي يحاصر فيها الأطفال بالإضافة لتجهيز كل طفل بأسطوانة أوكسجين، بينما يسحبه أحد الغواصين، فيما يتقدم غواص آخر لاستكشاف الطريق عبر حبل الاسترشاد، وفي الخارج تنتظر سيارات إسعاف مجهزة لنقلهم إلى مهبط مروحية تابعة للجيش، لنقل الأطفال إلى المشفى، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتقضي خطة الإنقاذ، بإخراج الأولاد على مجموعات بحيث يرافق كل صبي غواصان في رحلة بطول 4 كيلومترات محفوفة بالمخاطر حيث سيغوصون في مياه طينية عكرة، وعبر مسارات ضيقة.

واستطاعت فرق الإنقاذ سحب كمية كبيرة من مياه النفق من أجل تقليل مسافة الغوص وبالتالي الخطر، لكنهم في معركة مع الوقت قبل هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه مجددا.

ووفقًا لوسائل الإعلام التايلاندية، تم تقسيم الأولاد المحتجزين إلى أربع مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى أربعة أولاد، بينما تضم ثلاث مجموعات تالية ثلاثة أطفال فقط.

ويقبع الأولاد على مسافة 800 متر تحت سطح الأرض، وهو ما يعادل ضعف ارتفاع ناطحة السحاب الأمريكية إمباير ستيت.

وبالفعل نجحت فرق الإنقاذ في إخراج 4 أطفال من الكهف، حتى الآن، بينما تم إيقاف العملية لمدة 22 ساعة أخرى قبل انتشال المجموعة الثانية.

وكان الأطفال قد حوصروا بعدما أدت الفيضانات الموسمية إلى ارتفاع منسوب المياه وإغراق معظم ممرات الكهف.

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