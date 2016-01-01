هل التثاؤب يبطل الصلاة؟ ..فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن التثاؤب مكروه، وعلى الشخص أن يقاوم رغبته في التثاؤب.



وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل التثاؤب في الصلاة يبطلها؟»، أن التثاؤب أثناء الصلاة لا يُبطلها، وإن كان مكروهًا، مشيرًا إلى أنه قد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمرنا معشر المسلمين بأن من أصابه مثل ذلك في الصلاة -أي تثاءب-، فليدفعه ما استطاع.



وتابع: بمعنى أن يُحاول المُصلي أن يدفعه عن نفسه وألا يفتح فمه بهذه الطريقة في الصلاة، لكن هذا لا علاقة له بصحة الصلاة، فالصلاة تكون صحيحة حتى إذا تثاءب المُصلي خلالها، وليست باطلة.

