ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل التثاؤب يبطل الصلاة؟ ..فيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:41 م
أمل فوزي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن التثاؤب مكروه، وعلى الشخص أن يقاوم رغبته في التثاؤب.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل التثاؤب في الصلاة يبطلها؟»، أن التثاؤب أثناء الصلاة لا يُبطلها، وإن كان مكروهًا، مشيرًا إلى أنه قد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمرنا معشر المسلمين بأن من أصابه مثل ذلك في الصلاة -أي تثاءب-، فليدفعه ما استطاع.

وتابع: بمعنى أن يُحاول المُصلي أن يدفعه عن نفسه وألا يفتح فمه بهذه الطريقة في الصلاة، لكن هذا لا علاقة له بصحة الصلاة، فالصلاة تكون صحيحة حتى إذا تثاءب المُصلي خلالها، وليست باطلة.

ترشيحاتنا

قفزة خطيرة لـ غادة عبد الرازق في البحر.. فيديو

كريستيانو رونالدو ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.. الثلاثاء

ناجي: أسامه نبيه اختار 17 لاعبا أهلاويا في قائمة المنتخب لكوبر.. فيديو

ديشامب: خطط هنري لإسقاط فرنسا غريبة

تفاصيل جديدة في أزمة ملعب الأهلي والمصري بالدوري الجديد

أحد جيران طفل الشروق يروي تفاصيل لحظة اختطافه

خالد بيومي يسخر من ظهور رئيس رابطة الأندية في قرعة الدوري

طفل الشروق: اللي خاطفيني كانوا بيأكلوني فراخ ورز.. فيديو

جد طفل الشروق المختطف يكشف تفاصيل تحريره من الجناة .. فيديو

الزراعة: قرار الرئيس أحبط مخططات التلاعب بأسعار الأرز .. فيديو

سكولز يشيد بدور جوارديولا في تطوير أداء المنتخب الإنجليزي بالمونديال

طارق الشناوي يكشف تفاصيل الأزمة الصحية لـ وحيد حامد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

فيديو

بطل مصارعة بالبحر المتوسط: أنفق 5 آلاف على التمرين وراتبي 500 جنيه
أحمد موسى: رواتب أبطال البحر المتوسط فضيحة ومهزلة .. فيديو
بطل الملاكمة: أتقاضى راتب 4 آلاف جنيه أنفقها على فيتامينات التدريب..فيديو
علاء عابد: تيد كروز أخبرني أن السيسي أنجز ما لم تنجزه الثورة الفرنسية
بطل المصارعة في البحر المتوسط: أهلي شايفني تافه وبقبض 500 جنيه ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟