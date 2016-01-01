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فن

هايدي موسى على توكتوك: كدة أنا اتشهرت

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:42 م
صدى البلد
مريم صليب
نشرت الفنانة هايدي موسى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر.

نشرت هايدي صورة توكتوك معلقا صورة لها على غرار محمد رمضان وأمير كرارة، فيما يرمز انها أصبحت شخصية مشهورة معلقة "كده انا اتشهرت " .

يذكر أن للفنانة هايدي موسى طرحت منذ أيام قليلة أغنية جديدة بعنوان"دي حياتي"، والأغنية كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع شريف مجدى، هندسة صوتية ماهر صلاح، إدارة إنتاج نبيل إدوارد، وإنتاج ميلودى.
هايدي موسى على توكتوك: كدة أنا اتشهرت

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