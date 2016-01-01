نشأت: تطوير نظام الثانوية العامة حتمي ولا مخاوف من إلغاء التشعب

قال إبراهيم نشأت، منسق عام ائتلاف تمرد معلمي مصر، إنه لا توجد أي مخاوف من إلغاء التشعب إلى علمي رياضة أو علمي علوم بالثانوية العامة، مؤكدًا أن تطوير نظام الثانوية العامة بات حتميا وضروريا حتى يتخلص الطلاب وأسرهم من العبء الثقيل الذي يعيشونه بسبب الامتحانات والدرجات والمجموع.





وأوضح "نشأت"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن النظام الجديد للثانوية العامة به مميزات متعددة كاستخدام الطلاب للتابلت، وتكرار الامتحان أكثر من مرة، واختياره أعلي الدرجات التي حصل عليها الطالب، بالإضافة إلي أن الامتحانات ستكون بنفس المدرسة، والامتحان من نماذج متعددة.





كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن نظام الثانوية العامة المعدل لن يكون به نفس التقسيم القديم للعلمي والأدبي.





وأضاف الوزير، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن الطالب سيدرس في الصف الثاني الثانوي شعبتين فقط علمي وأدبي، وأيضًا في الصف الثالث الثانوي نفس الشعبتين دون التشعب لعلمي علوم أو رياضة.





وقال "شوقي"، "تم مراعاة المعايير العالمية في وضع الدرجات وتنظيم ساعة دراسة المواد، لتتماشى مع النظام العالمي في التعليم".





وأكد أهمية إعادة التذوق للمواطن وتحسين الذوق العام سواء لغويًا أو فى جميع مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن التعليم الجديد فى المراحل الثلاث الأولى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، يعتمد على الأنشطة الخاصة بالمهارات الحياتية، وأنه يؤمن بأن جميع المعارف مرتبطة ببعضها البعض، وأنه لا يمكن فصلها.