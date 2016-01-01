ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نشأت: تطوير نظام الثانوية العامة حتمي ولا مخاوف من إلغاء التشعب

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:45 م
صدى البلد
الديب ابوعلى
قال إبراهيم نشأت، منسق عام ائتلاف تمرد معلمي مصر، إنه لا توجد أي مخاوف من إلغاء التشعب إلى علمي رياضة أو علمي علوم بالثانوية العامة، مؤكدًا أن تطوير نظام الثانوية العامة بات حتميا وضروريا حتى يتخلص الطلاب وأسرهم من العبء الثقيل الذي يعيشونه بسبب الامتحانات والدرجات والمجموع.

وأوضح "نشأت"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن النظام الجديد للثانوية العامة به مميزات متعددة كاستخدام الطلاب للتابلت، وتكرار الامتحان أكثر من مرة، واختياره أعلي الدرجات التي حصل عليها الطالب، بالإضافة إلي أن الامتحانات ستكون بنفس المدرسة، والامتحان من نماذج متعددة.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن نظام الثانوية العامة المعدل لن يكون به نفس التقسيم القديم للعلمي والأدبي.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن الطالب سيدرس في الصف الثاني الثانوي شعبتين فقط علمي وأدبي، وأيضًا في الصف الثالث الثانوي نفس الشعبتين دون التشعب لعلمي علوم أو رياضة.

وقال "شوقي"، "تم مراعاة المعايير العالمية في وضع الدرجات وتنظيم ساعة دراسة المواد، لتتماشى مع النظام العالمي في التعليم".

وأكد أهمية إعادة التذوق للمواطن وتحسين الذوق العام سواء لغويًا أو فى جميع مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن التعليم الجديد فى المراحل الثلاث الأولى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، يعتمد على الأنشطة الخاصة بالمهارات الحياتية، وأنه يؤمن بأن جميع المعارف مرتبطة ببعضها البعض، وأنه لا يمكن فصلها.

ترشيحاتنا

قرار تاريخى من بوتين بعد خروج روسيا من منافسات كأس العالم

مقتل رجل أمن سعودي ومقيم في هجوم على نقطة أمنية شمالي الرياض

جد طفل الشروق المخطوف: مصر آمنة وتحرير حفيدي أكبر دليل ..فيديو

رئيسة كرواتيا تسرق الكاميرا من لاعبي منتخب بلادها

خالد بيومي يسخر من ظهور رئيس رابطة الأندية في قرعة الدوري

علاء عابد: تيد كروز أخبرني أن السيسي أنجز ما لم تنجزه الثورة الفرنسية

طفل الشروق المختطف: الجناة كانوا يسمحون لي بالصلاة ومكالمة جدي يوميا.. فيديو

المغربي بن شرقي يقترب بشدة من الانتقال للأهلي

هاشتاج #طفل_الشروق يتصدر تويتر بعد عودته سالما

هل التثاؤب يبطل الصلاة؟ ..فيديو

أسرة طفل الشروق المختطف تحتفل بعيد ميلاده بعد تحريره

سكولز يشيد بدور جوارديولا في تطوير أداء المنتخب الإنجليزي بالمونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

فيديو

بطل مصارعة بالبحر المتوسط: أنفق 5 آلاف على التمرين وراتبي 500 جنيه
أحمد موسى: رواتب أبطال البحر المتوسط فضيحة ومهزلة .. فيديو
بطل الملاكمة: أتقاضى راتب 4 آلاف جنيه أنفقها على فيتامينات التدريب..فيديو
علاء عابد: تيد كروز أخبرني أن السيسي أنجز ما لم تنجزه الثورة الفرنسية
بطل المصارعة في البحر المتوسط: أهلي شايفني تافه وبقبض 500 جنيه ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟