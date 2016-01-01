وزيرة الهجرة تشهد حفل طلبة قسم إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية

شهدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم مساء اليوم الأحد حفل عرض مشروعات طلبة قسم ادارة الإعلام -كلية الإدارة والتكنولوجيا- بالأكاديمية العربية للعلوم، والتكنولوجيا والنقل البحرى والذي أقيم بمكتبة الإسكندرية .



كما شهد الحفل حضور ويندى فريمان قنصل عام بريطانيا بالإسكندرية، والسفير عبد العزيز عيسي قنصل لبنان بالإسكندرية، علاء الكحكى مدير قنوات النهار والإعلامية نجوى إبراهيم، والإعلامى أحمد فايق، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.



وهنأت السفيرة نبيلة مكرم الخريجين واسرهم وذويهم وقالت: "أشعر بالفخر بالتواجد في تلك الليلة التى ستظل محفورة في ذاكرة الطلاب والخريجين كما اعرب عن سعادتها بأن تجد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تنتج هذه المخرجات المتميزة التى تعد خير استثمار في العنصر البشرى.



وقالت: اليوم أنتم تجنون ثمار جهودكم، وتشرفون اكاديميتكم وأساتذتكم ووطنكم بكل وفاء وإخلاص، فحققتم هدف التحصيل، وبدأتم فترة العطاء لهذا الوطن.



وقالت الوزيرة نبيلة مكرم: إن مقياس قوة أى دولة شعبها وبالاحرى شبابها الذين يعدون مصدر ثروتها وطاقتها.



ولفتت الي أن علاقة وزراة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالأكاديمية ليست بجديدة وبدأت منذ البداية الأولي لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» وقالت: كانت الأكاديمية حاضرة بقوة فيما يتعلق بالشق الاكاديمي وورش العمل الخاصة بمؤتمرات مصر تستطيع مؤكده أن« مصر تستطيع » نجحت بمشاركة الأكاديمية.



وأضافت أنها اجتمعت اليوم بوزير التعليم العالي والبحث العلمي لتدشين جمعية« مصر تستطيع ».



وأعلنت ضم الاعلامي أحمد فايق لامانة الجمعية، ومن جانبه ثمّن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، مشيدًا بحرصها الدائم على دعم الأكاديمية ومساندتها ، كما شكر كل من عمل على تنظيم هذا الحفل، مهنئًا الطلاب وأولياء أمورهم بما قدموه من مشروعات تخرّج.



وأضاف عبد الغفار، أن الأكاديمية تسعى دائما لبناء الشخصية الواعية المستوفاة للمعارف الضرورية والقدرات الكافية، والمهارات اللازمة التى تتواكب مع متطلبات سوق العمل.



وأوضح أن الأكاديمية لديها شراكات استراتيجية محلية ودولية مع كبريات المؤسسات التعليمية لتصبح مخرجاتها وثيقة الصلة بالواقع، وملبية لمتطلبات العمل إلي جانب اسهامها الفاعل في خدمة المجتمع.



وشدد على أن الأكاديمية تحرص على تخريج كفاءات مميزة انسجاما مع فلسفتها في التطوير والتحديث، من خلال التسلح بالعلم والمهارة المهنية.



وقال: أن الأكاديمية تراهن على هذه الكوكبة من الخريجين ليكونوا خير سفراء لها يحملون رسالتها ، إنطلاقا من الرؤية للإعلام والاتصال بأنه أداة للبناء والتنمية والتعمير ورقي الأمم.



وقام الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتكريم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تقديرا لدورها.



كما كرم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، الإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامى أحمد فايق وعلاء الكحكى مدير قنوات النهار وبطلة الاسكواش نور الشربينى، وبطلة افريقيا للتايكوندو روان رفاعى وعمرو منسي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الجونة السينمائي، والطلبة الفائزين بالمركز الأول علي العالم في المسابقة الدولية الغواصات البحرية محمد والي، مى والي.