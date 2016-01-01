ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تشهد حفل طلبة قسم إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:38 م
صدى البلد
سعيد العربي
شهدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم مساء اليوم الأحد حفل عرض مشروعات طلبة قسم ادارة الإعلام -كلية الإدارة والتكنولوجيا- بالأكاديمية العربية للعلوم، والتكنولوجيا والنقل البحرى والذي أقيم بمكتبة الإسكندرية .

كما شهد الحفل حضور ويندى فريمان قنصل عام بريطانيا بالإسكندرية، والسفير عبد العزيز عيسي قنصل لبنان بالإسكندرية، علاء الكحكى مدير قنوات النهار والإعلامية نجوى إبراهيم، والإعلامى أحمد فايق، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وهنأت السفيرة نبيلة مكرم الخريجين واسرهم وذويهم وقالت: "أشعر بالفخر بالتواجد في تلك الليلة التى ستظل محفورة في ذاكرة الطلاب والخريجين كما اعرب عن سعادتها بأن تجد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تنتج هذه المخرجات المتميزة التى تعد خير استثمار في العنصر البشرى.

وقالت: اليوم أنتم تجنون ثمار جهودكم، وتشرفون اكاديميتكم وأساتذتكم ووطنكم بكل وفاء وإخلاص، فحققتم هدف التحصيل، وبدأتم فترة العطاء لهذا الوطن.

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم: إن مقياس قوة أى دولة شعبها وبالاحرى شبابها الذين يعدون مصدر ثروتها وطاقتها.

ولفتت الي أن علاقة وزراة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالأكاديمية ليست بجديدة وبدأت منذ البداية الأولي لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» وقالت: كانت الأكاديمية حاضرة بقوة فيما يتعلق بالشق الاكاديمي وورش العمل الخاصة بمؤتمرات مصر تستطيع مؤكده أن« مصر تستطيع » نجحت بمشاركة الأكاديمية.

وأضافت أنها اجتمعت اليوم بوزير التعليم العالي والبحث العلمي لتدشين جمعية« مصر تستطيع ».

وأعلنت ضم الاعلامي أحمد فايق لامانة الجمعية، ومن جانبه ثمّن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، مشيدًا بحرصها الدائم على دعم الأكاديمية ومساندتها ، كما شكر كل من عمل على تنظيم هذا الحفل، مهنئًا الطلاب وأولياء أمورهم بما قدموه من مشروعات تخرّج.

وأضاف عبد الغفار، أن الأكاديمية تسعى دائما لبناء الشخصية الواعية المستوفاة للمعارف الضرورية والقدرات الكافية، والمهارات اللازمة التى تتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وأوضح أن الأكاديمية لديها شراكات استراتيجية محلية ودولية مع كبريات المؤسسات التعليمية لتصبح مخرجاتها وثيقة الصلة بالواقع، وملبية لمتطلبات العمل إلي جانب اسهامها الفاعل في خدمة المجتمع.

وشدد على أن الأكاديمية تحرص على تخريج كفاءات مميزة انسجاما مع فلسفتها في التطوير والتحديث، من خلال التسلح بالعلم والمهارة المهنية.

وقال: أن الأكاديمية تراهن على هذه الكوكبة من الخريجين ليكونوا خير سفراء لها يحملون رسالتها ، إنطلاقا من الرؤية للإعلام والاتصال بأنه أداة للبناء والتنمية والتعمير ورقي الأمم.

وقام الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتكريم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تقديرا لدورها.

كما كرم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، الإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامى أحمد فايق وعلاء الكحكى مدير قنوات النهار وبطلة الاسكواش نور الشربينى، وبطلة افريقيا للتايكوندو روان رفاعى وعمرو منسي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الجونة السينمائي، والطلبة الفائزين بالمركز الأول علي العالم في المسابقة الدولية الغواصات البحرية محمد والي، مى والي.
وزيرة الهجرة تشهد حفل طلبة قسم إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية
وزيرة الهجرة تشهد حفل طلبة قسم إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية
وزيرة الهجرة تشهد حفل طلبة قسم إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية

ترشيحاتنا

ديشامب: خطط هنري لإسقاط فرنسا غريبة

أول رد فعل روسى بعد توديع منافسات كأس العالم

تحقيقات النيابة في فساد النقل العام: تخريد 47 سيارة عقب تجديدها بالملايين

بطلة مصر تطالب بالتحقيق في فضيحة المنتخب بكأس العالم لكرة اليد

هاشتاج #طفل_الشروق يتصدر تويتر بعد عودته سالما

ودريتش: لا أتخيل رونالدو في أي فريق سوى ريال مدريد

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

تفاصيل جديدة في أزمة ملعب الأهلي والمصري بالدوري الجديد

هل التثاؤب يبطل الصلاة؟ ..فيديو

أسرة طفل الشروق المختطف تحتفل بعيد ميلاده بعد تحريره

طارق الشناوي يكشف تفاصيل الأزمة الصحية لـ وحيد حامد

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط 40 قتيلا و73 مصابا في انقلاب قطار بتركيا .. فيديو وصور

شاهد.. التفاصيل الكاملة لـ 120 ساعة من اختطاف طفل الشروق إلى تحريره

ننشر أول صور من فيلا طفل الشروق المختطف بعد نجاح الأمن في تحريره

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح طفل الشروق المختطف وضبط الجناة ..صور

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

فيديو

بطل مصارعة بالبحر المتوسط: أنفق 5 آلاف على التمرين وراتبي 500 جنيه
أحمد موسى: رواتب أبطال البحر المتوسط فضيحة ومهزلة .. فيديو
بطل الملاكمة: أتقاضى راتب 4 آلاف جنيه أنفقها على فيتامينات التدريب..فيديو
علاء عابد: تيد كروز أخبرني أن السيسي أنجز ما لم تنجزه الثورة الفرنسية
بطل المصارعة في البحر المتوسط: أهلي شايفني تافه وبقبض 500 جنيه ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟