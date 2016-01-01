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بنات البلد

لعروس الصيف.. 5 نصائح لتفادي الإحراج أمام عريسك

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:34 م
صدى البلد
ريهام قدري
إذا كنت عروسة وتعانين من مشكلة التعرق الزائد، قدمت خبيرة التجميل هالة المرسي بعض النصائح لتفادي الاحراج امام عريسك بأول ايام زواجك:

1- استخدمي الليمون يوميًا تحت الإبط سيقضي تدريجيا على إفراز العرق ويعمل على تفتيح الإبط.

2-حاولي الإقلال من تناول الأطعمة الحارة والبهارات والكافين.

3- احرصي على ارتدائك بالمنزل الملابس القطنية المختلفة والجذابة.

4-قللي من توترك يوم زفافك أو اثناء لقائك بزوجك فقط يزيد من إفراز العرق.

5- اعتادي على الاستحمام بشكل مستمر واستخدام مزيلات العرق الجيدة.

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