لعروس الصيف.. 5 نصائح لتفادي الإحراج أمام عريسك

إذا كنت عروسة وتعانين من مشكلة التعرق الزائد، قدمت خبيرة التجميل هالة المرسي بعض النصائح لتفادي الاحراج امام عريسك بأول ايام زواجك:
1- استخدمي الليمون يوميًا تحت الإبط سيقضي تدريجيا على إفراز العرق ويعمل على تفتيح الإبط.
2-حاولي الإقلال من تناول الأطعمة الحارة والبهارات والكافين.
3- احرصي على ارتدائك بالمنزل الملابس القطنية المختلفة والجذابة.
4-قللي من توترك يوم زفافك أو اثناء لقائك بزوجك فقط يزيد من إفراز العرق.
5- اعتادي على الاستحمام بشكل مستمر واستخدام مزيلات العرق الجيدة.
1- استخدمي الليمون يوميًا تحت الإبط سيقضي تدريجيا على إفراز العرق ويعمل على تفتيح الإبط.
2-حاولي الإقلال من تناول الأطعمة الحارة والبهارات والكافين.
3- احرصي على ارتدائك بالمنزل الملابس القطنية المختلفة والجذابة.
4-قللي من توترك يوم زفافك أو اثناء لقائك بزوجك فقط يزيد من إفراز العرق.
5- اعتادي على الاستحمام بشكل مستمر واستخدام مزيلات العرق الجيدة.