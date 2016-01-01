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صلاح عبد العال يكتب: مسقط الرأس

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:43 م
صدى البلد
الحديث عن الأرض لن يقتصرَ
فـ "مسارة" عصبةٌ لن يقتصرَ
مرؤةٌ .. صدقٌ .. خذ العبرَ
نبلٌ .. كرمٌ .. ســل مــن مــرَّ
وانظر إلى مسارة أرضنا وإن
ترى خلقها وأبنائها البـــررَ
لرجوت أن تكون في أرضها
وتحيى بها طول العمر والقصرَ
فوحق الله يا مسارة ما ذكرتك
إلا ونهرٌ في شراييني تفجــرَ
من قرية الأمجاد يُقسم بكرمها
فكيف لي عن حبها أن أعبــرَ
كرر على سمعي ذكر اسمها
فلا غير اسمها أحببت كي ينصرَ
فالدهر أقسم والقدر موقعٌ
أن مسارة يومًا لن تقهَــــرَ
إن أردت فخير الأهل أهلها
استيقظ في أرضها والفجــرَ
أقبل على آل بحري وليكن
مسجد العوامر قبلة وفخر
إن أردت قوما فنحن خيرهم
سل آل حمدٍ وشهد القمر
مسارة من يقترف في حقها شرا
لا اطمئن قلبه لكن نصيبه الشر
وهل لي غيرها دارٌ ألوذ بها
أيجمل السماء إلا النجم والقمر
إني لو هجرتك يوما أو بعضه
لغاب عقلي والقلب ذاب وانفطر
يا ربي احمِ بلادا تأوي أهلها
لا ذلنا دهرٌ أو جفننا انكسر
أنا الشموخُ والبدر ليلة تمه
أنا مسارة إن بَطُن الحبُ أو ظهر
الكلمات بداخلي لا عداد لها
فرجوت التعبير وناوبت الشعرَ
فيا شباب مسارة ومن حولها
لنجعل الجد عنواننا والخلق والصبرَ
وأين يصب كل هذا وأين ؟
يصب في أرض الكنانة مصــرَ
هيا بنا نعمل ونرقي أرضنا
لا تتكاسل تجلب لنا العارَ
كن خير مثالٍ يقتدى به
ما بني مجدٌ إلا وانهمــرَ
فيا من تريد الحسنةَ وجدتها
فمسارة أرض النبل وماحية المنكرَ
هذي بعض كلماتي لعلها
تزيل عني الحزن الأكبـــرَ
من شابٍ .... هو ابنها
ومن ذكر اسمها استعــرَّ

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